США готують нову війну: кандидат у президенти Франції шокував заявою

Кандидат у президенти Франції від ультралівої партії "Франція непокорена" Жан-Люк Меланшон заявив, що Сполучені Штати нібито готуються до можливого збройного конфлікту з Китаєм. З таким твердженням політик виступив під час зустрічі зі своїми прихильниками.

США. Фото: із відкритих джерел

Як пише Clash Report, Меланшон вважає, що Вашингтон прагне зберегти глобальний вплив не лише політичними та економічними інструментами, а й за рахунок силового тиску. За його словами, США самі стали одним із чинників масштабних геополітичних змін, проте тепер намагаються утримати колишні позиції.

Окремо французький політик вказав на торговельну політику Вашингтона. На його думку, американська влада одночасно чинить тиск на інші держави за допомогою тарифів і посилює підготовку до можливого протистояння з Пекіном.

"Сполучені Штати готуються до війни з Китаєм", — заявив Меланшон.

При цьому кандидат наголосив, що у разі перемоги на президентських виборах Франція не повинна стати учасником такого конфлікту. Він пообіцяв проводити самостійну зовнішню політику та не відправляти країну воювати на боці США.

"Якщо я стану президентом цієї Республіки, ми ніколи не братимемо участі у цій війні", — сказав Меланшон.

Заява прозвучала на тлі суперництва Вашингтона і Пекіна, що зберігається в торговельній, технологічній і військово-політичній сферах. При цьому Меланшон не навів конкретних доказів того, що США ухвалили рішення про початок війни з Китаєм, тому його слова залишаються політичною оцінкою можливого розвитку подій.

Тим самим французький політик фактично позначив одну з головних тез своєї зовнішньополітичної лінії: Париж, за його версією, повинен триматися подалі від потенційного американсько-китайського конфлікту і не дозволяти втягнути Францію в чуже протистояння.

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