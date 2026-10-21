США готують переговори з Росією та Україною: до мирного процесу можуть підключити нові країни

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне організувати переговори за участю України та Росії, а надалі залучити до дипломатичного процесу та інші держави. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

США. Фото: із відкритих джерел

За його даними, переговори спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера з Володимиром Зеленським, а також представниками Норвегії та Фінляндії 20 жовтня в Осло пройшли "дуже продуктивно та конструктивно".

Американська сторона стверджує, що Україна презентувала нові ідеї та пропозиції, які учасники зустрічі детально обговорили. За підсумками консультацій вдалося досягти значного прогресу у відповідності спільного підходу США, Києва та європейських партнерів до подальшої взаємодії з Москвою.

До порядку денного увійшли кілька ключових питань: елементи всеосяжної мирної програми, довгострокові гарантії безпеки для України, план економічного відновлення після війни та формування ширшої європейської архітектури безпеки.

Наступним етапом мають стати контакти із російським керівництвом. Як повідомив американський чиновник, 21 жовтня Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним, а Кушнер приєднається до розмови в онлайн-форматі.

У Вашингтоні розраховують передати російській стороні пропозиції, які обговорювалися з Україною та європейськими країнами, і з'ясувати, чи існує можливість просунутися до прямих переговорів між Києвом та Москвою за участю США.

"Мета полягає в тому, щоб розвинути прогрес, досягнутий у відносинах з Україною та Європою, обговорити пропозиції з Росією та прокласти шлях до прямих тристоронніх та ширших багатосторонніх переговорів", — заявив представник американської сторони.

При цьому заяви про досягнутий прогрес поки не означають, що сторони погодили умови припинення війни. Ключове питання полягає в тому, які пропозиції готова прийняти Москва і чи вдасться узгодити позиції учасників щодо гарантій безпеки та післявоєнного устрою регіону.

Майбутні контакти з Путіним мають показати, чи зможе дипломатична активність Вашингтона перейти від консультацій до повноцінного переговорного процесу за участю України, Росії та інших заінтересованих держав.

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