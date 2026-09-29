США готують перемир’я України та РФ: що відомо про зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Сполучені Штати розглядають можливість домовитися з Україною та Росією про обмежене перемир’я, яке могло б стати першим етапом ширшої мирної угоди. Паралельно Вашингтон прагне організувати зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

США готують зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

Як пише журналіст The Atlantic Саймон Шустер з посиланням на двох українських чиновників, які брали участь у переговорах, про сценарії обмеженого перемир’я та перемовин на рівні лідерів країн йшлося під час зустрічі Зеленського зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві.

"Уся їхня (США) позиція зараз зводиться до того, щоб скоротити масштаби конфлікту будь-яким способом і з будь-якої сторони", – посилається Шустер на одного з українських переговірників, вказуючи, що американська сторона зараз зосереджена на тому, щоб "скоротити масштаби конфлікту" та поступово перейти до ширшої мирної домовленості.

За інформацією джерел The Atlantic, у жовтні США можуть організувати зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів. Найімовірнішим місцем називають Абу-Дабі.

Одним із можливих пунктів домовленостей може стати взаємна відмова від ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема по електростанціях, нафтопереробних підприємствах та інших подібних об’єктах.

Окремо обговорюється потенційна домовленість щодо Чорного моря. За словами співрозмовників журналіста, за посередництва Єгипту Україна та Росія могли б зобов’язатися не атакувати вантажні судна, особливо ті, що перевозять зерно до країн Близького Сходу та Африки.

Ще одним напрямом американської дипломатії є організація зустрічі лідерів США, України та Росії. За даними The Atlantic, Вашингтон прагне провести її якомога швидше.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив про запрошення Путіна на саміт G20, який у грудні має відбутися в Маямі. За даними видання, Трамп може використати цей майданчик для зустрічі з Путіним і Зеленським. Як зазначає The Atlantic, російський диктатор наразі не прийняв запрошення, однак один з близьких помічників Зеленського заявив, що український президент готовий взяти участь у такій зустрічі.

Водночас українські чиновники не очікують швидкого переходу Росії до повноцінних мирних переговорів.

"Він недарма накопичував ракети й має намір використати їх цієї зими", – сказав один із українських чиновників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що видання The Atlantic дізналося про новий план Трампа щодо домовленостей із Путіним.