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США готуються до нового загострення з Іраном: який наказ отримав Пентагон

Глава Міноборони США Піт Гегсет доручив Центральному командуванню завершити підготовку до можливого відновлення масштабної операції

8 жовтня 2026, 11:33
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Кравцев Сергей

Пентагон розпочав підготовку до можливого поновлення масштабних бойових дій проти Ірану. Як повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників, міністр оборони США Піт Гегсет доручив Центральному командуванню завершити необхідні приготування.

США готуються до нового загострення з Іраном: який наказ отримав Пентагон

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

При цьому конкретної дати початку можливої операції поки що немає. За даними видання, остаточне рішення ще має ухвалити президент США Дональд Трамп. Таким чином, наказ Гегсет означає підготовку до можливого сценарію, а не підтвердження того, що удари вже призначені.

Якщо Вашингтон все ж таки дасть зелене світло новій операції, американські сили можуть завдати серії масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі, об'єктах ядерної програми та інших стратегічно важливих цілей Ірану.

Ситуація на Близькому Сході залишається дуже напруженою. За даними Axios, 7 жовтня Трамп знову провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Це вже друга розмова лідерів за кілька днів. Напередодні Нетаньяху також зібрав нараду з ізраїльською командою з питань національної безпеки, присвячену Ірану.

Американські джерела припускають, що нова військова кампанія може розпочатися ще до проміжних виборів у США. Не виключається і варіант початку бойових дій до виборів в Ізраїлі, які мають відбутися приблизно на тиждень раніше.

Особливу тривогу викликають оцінки стану іранського керівництва. Ізраїльські чиновники характеризують режим як перебуває у вкрай тяжкому та параноїдальному стані. На їхню думку, це підвищує ризик того, що Тегеран сам спробує завдати превентивного удару.

Поки що остаточного рішення Вашингтона немає, проте підготовка американських військових до можливого нового витку конфлікту вже вийшла на практичний рівень.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/10/07/trump-us-central-command-iran-israel-war-elections
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