США остаточно підштовхнуть Україну до найгіршої угоди з Путіним: названо шокуючий сценарій

Після проміжних виборів до Конгресу США Україна може поступово втратити увагу Вашингтону. Це не обов’язково означатиме негайне припинення військової допомоги, однак американська адміністрація може менше зосереджуватися на впливі на перебіг російсько-української війни. Таку оцінку в інтерв’ю "Главреду" озвучив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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За словами політолога, можливості президента США Дональда Трампа тиснути на Київ уже суттєво звузилися. Серед важелів, які залишаються у Вашингтона, — продаж американського озброєння, постачання ракет для систем Patriot та обслуговування цих комплексів. Важливу роль також відіграє супутниковий зв’язок Starlink.

"За час роботи адміністрації Трампа ми й так максимально звузили відповідні важелі впливу. По суті, зараз один із головних важелів — це дозвіл на продаж американського озброєння. Із критично важливого — ракети до комплексів Patriot, а також обслуговування самих систем", — зазначив Чаленко.

Водночас експерт не вважає, що після виборів Трамп обов’язково посилить тиск на Україну. На його думку, проблема полягає в тому, що американський президент має можливості впливати на російського диктатора Володимира Путіна, але не використовує їх для досягнення припинення вогню.

Чаленко припускає, що в разі втрати республіканцями контролю над Палатою представників політичні можливості Трампа можуть ослабнути. У такій ситуації президент США може перетворитися на так звану "кульгаву качку" — лідера, вплив якого на ухвалення рішень обмежується.

"Після виборів до Конгресу, коли Трамп із високою ймовірністю достроково набуде статусу “кульгавої качки”, тема України для нього відійде на другий план. Взагалі українське питання тривалий час було для нього токсичним", — сказав політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп може використовувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним для зміцнення власних політичних позицій напередодні проміжних виборів до Конгресу.