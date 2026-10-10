США перейшли до прямих погроз Україні: чому Київ має терміново припинити бити по НПЗ РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа могла погрожувати Україні припиненням передачі розвідувальних даних, якщо українські сили продовжать атакувати російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Axios із посиланням на українського та американського чиновників.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, Трамп неодноразово просив Володимира Зеленського зупинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. Один із американських чиновників стверджує, що Київ проігнорував близько шести подібних звернень.

У Вашингтоні вважають, що атаки на НПЗ сприяють зростанню цін на пальне у США. При цьому американський президент, за словами джерела Axios, не розглядає українських ударів як рівноцінну відповідь на російські атаки по енергетичній системі України.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію", — заявив американський чиновник, додавши, що продовження атак підриває відносини українського президента з Трампом.

Український представник розповів виданню, що під час переговорів у Майамі спецпосланець США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер попередили делегацію Києва про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації. Американська сторона у свою чергу заперечує, що погрожувала позбавити Україну підтримки.

Водночас, Вашингтон продовжує шукати умови угоди, які могли б переконати Володимира Путіна припинити війну. За даними Axios, Віткофф і Кушнер розглядають можливість відвідати Москву та Київ наступного тижня для обговорення нових пропозицій.

Однак поки що невідомо, чи призведуть дипломатичні контакти до компромісу чи посилять тиск на Київ. Головне питання полягає в тому, чи Москва готова піти на реальні поступки в обмін на зміну української стратегії ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після розмови з Трампом Путін тріумфує: яке рішення Кремль наказав терміново скасувати.



