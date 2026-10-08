США створюють командування автономної війни: чи стане Україна частиною нової системи

США активно перебудовують військову систему під нову реальність війни дронів: створюють окреме командування автономних систем і випробовують комплексну протидію БпЛА. Водночас Вашингтон дедалі уважніше вивчає український бойовий досвід. Чи може Україна перетворити цей досвід на системне партнерство зі США — від підготовки фахівців до спільного виробництва технологій? І чи не втратимо ми це вікно можливостей, поки американці самостійно формують нову військову систему? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

США перебудовують армію

Головне – не втратити це вікно можливостей

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко зазначила, що Україна сьогодні має унікальний практичний досвід у сфері дронів, автономних систем і протидії БпЛА, який уже активно вивчають у США.

При цьому співрозмовниця порталу "Коментарі" наголосила, важливо, щоб цей досвід не залишився лише предметом аналізу чи окремих контактів.

"Даний досвід потрібно переводити у системне партнерство – спільну підготовку фахівців, R&D, виробництво, тестування технологій і інтеграцію українських рішень у американські оборонні програми. Для США це можливість швидше адаптуватися до нової моделі війни, а для України – закріпити свою роль не лише як країни, що має бойовий досвід, а як технологічного партнера. Головне – не втратити це вікно можливостей, поки американська система активно перебудовується", – констатувала Катерина Одарченко.

Ми маємо те, чого немає жодна армія світу

Політичний експерт Сергій Таран звернув увагу, що в США останніми днями відбулися дві події, які показують, що американці всерйоз перебудовують свою систему безпеки під реальність війни дронів.

"Першою стало рішення Пентагону створити окреме чотиризіркове командування, яке відповідатиме за розвиток автономних систем, робототехніки та нових підходів до ведення війни. Autonomous Warfare Command віднині відповідатиме за те, що безпілотники і роботизовані системи перестають бути додатком до традиційних родів військ, а стають окремим напрямом зі своїм командуванням, бюджетом і доктриною. Другою подією стали навчання Falcon Peak 26.2 в Аризоні, де військові тестували комплексний захист від дронів. Радари, оптика, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та автоматизовані вогневі системи чи не вперше працювали там як одне ціле. І це відбувалось фактично на базі а Anduril, який показав комплекс, у якому різні сенсори та засоби ураження об'єднує єдина система управління Lattice", – зазначив експерт.

За його словами, причина такої поспішності видна на південному кордоні США, де лише за останні тридцять днів зафіксували 378 проникнень дронів, якими картелі користуються для спостереження і контрабанди. Проте створити командування і купити найкращі системи ще не означає навчитися воювати в новій реальності. Американські генерали самі визнають, що хочуть відтворити швидкість адаптації, яку побачили в Україні, а цей досвід неможливо придбати разом з обладнанням. Його здобувають лише люди, які щодня працюють проти реального противника.

"Тому в будь-якому разі США знадобиться допомога України, і для нас відкривається вікно можливостей для глибшої співпраці в навчанні та підготовці операторів, інструкторів і фахівців з протидії дронам. Усе це відбувається на тлі того, що Україна досі так і не запустила повноцінний експорт озброєння, про що вже відкрито говорять і наші партнери, і експерти. Американці рано чи пізно побудують свою систему. Так, нехай не зразу, а через три чи чотири роки, але тоді нашого місця в ній для нас уже не буде. Якщо ж зайти зараз то Україна могла б стати повноцінним елементом цієї системи. Бо ми маємо те, чого немає жодна армія світу, окрім росіян звісно, реальний бойовий досвід. І ми можемо пропонувати не лише досвід, а й власні рішення, засоби та дрони, що приносило б країні реальну валюту. Тож важливо не пропустити цей момент і запропонувати партнерам системне партнерство", – резюмував експерт.

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