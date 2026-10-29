США відправили координувати евакуацію з Олешок продюсера фільму про Меланію Трамп

Американську сторону гуманітарної операції з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині представляє Марк Бекман – особистий радник Меланії Трамп і продюсер документального фільму MELANIA. Про це повідомив український журналіст Остап Яриш, який працює у США з 2019 року.

Марк Бекман - продюсер документального фільму про Меланію Трамп

За словами Яриша, Бекман координує гуманітарну місію з американського боку. Проте, як зазначає журналіст, офіційні представники США наразі не планують безпосередньо брати участь в евакуації на місці.

Хто такий Марк Бекман

Бекман працює у сферах маркетингу, медіа та культурних проєктів. Він заснував рекламну агенцію DMA United, яка співпрацює з відомими брендами у сфері моди, розваг і спорту. Його багаторічна співпраця з Меланією Трамп пов’язана передусім із медійними та бізнес-проєктами, зокрема документальним фільмом про першу леді США, який вийшов на екрани цього року за підтримки Amazon.

За інформацією Яриша, професійний досвід Бекмана не охоплює дипломатичну, політичну чи гуманітарну діяльність. Він не є посадовцем США і не працює в офісі першої леді. У соціальних мережах Бекман називає себе "ексклюзивним старшим радником" Меланії Трамп.

Що відомо про евакуацію з Олешок

Наразі в Олешках діє локальний режим припинення вогню, запроваджений для доставки гуманітарних вантажів і вивезення людей. Він має тривати до 22:59 1 листопада. Яриш назвав майбутню евакуацію однією з найскладніших гуманітарних операцій від початку повномасштабного вторгнення.

"Цими днями ми станемо свідками однієї з найскладніших гуманітарних операцій з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але не слід хвилюватися. Адже з американського боку її координує приватний радник першої леді і продюсер фільму про Меланію Трамп", — пише Яриш.

Гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Координацію на місці здійснює українська переговорна група на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Меланія Трамп заявила про розширення "режиму тиші" в Олешках.