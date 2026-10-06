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США вивели B-1 з бази у Британії через загрозу: чому у Вашингтоні згадали "Павутину"

Близько дюжини стратегічних бомбардувальників перекинули назад до США після попередження про можливу атаку

6 жовтня 2026, 07:33
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Кравцев Сергей

США вивели близько дюжини стратегічних бомбардувальників B-1 із британської авіабази RAF Fairford після отримання інформації про загрозу. Як повідомляє ВВС, літаки повернули на американські бази. Сам Дональд Трамп підтвердив, що перекидання було пов'язане не з плановою перестановкою, а з загрозою.

США вивели B-1 з бази у Британії через загрозу: чому у Вашингтоні згадали "Павутину"

Військові США. Фото: з відкритих джерел

"Вони вилетіли не випадково", — заявив президент США, додавши, що американська влада знає, хто стоїть за попередженням, але не стала публічно називати гаданого супротивника.

На тлі можливого відновлення конфлікту з Іраном американські чиновники припускають, що мова могла йти про спробу диверсії або атаки на дорогі літаки, що знаходяться у Великобританії. Джерела ВВС у Вашингтоні пов'язують можливу загрозу з Іраном.

Додаткову увагу до ситуації привернув інцидент біля самої бази. 27 вересня британська поліція отримала інформацію про три підозрілі автомобілі поруч із RAF Fairford. П'ятеро чоловіків було затримано за підозрою в тероризмі, а пізніше відпущено під заставу. Ще одного чоловіка, який має британське та іранське громадянство, також затримували у рамках розслідування.

Трамп публічно розкритикував рішення відпустити підозрюваних. Американські представники при цьому натякали на можливий зв'язок з Тегераном.

Один із співрозмовників BBC, близьких до Білого дому, порівняв потенційну загрозу з українською операцією "Павутина" 2025 року, коли безпілотники атакували російські військові аеродроми на значній відстані від лінії фронту.

Точний зміст отриманої американською владою інформації поки що не розкривається. Однак сам факт перекидання B-1 показує, що попередження у Вашингтоні визнали досить серйозним, щоб змінити розміщення стратегічної авіації.

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Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cwj3413e5m1lo
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