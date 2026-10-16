Стало відомо, від кого надійшов наказ обмежити роботу Starshield для України

Обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв'язку на фронті та виконання бойових завдань за допомогою безпілотників, могло стати рішенням безпосередньо Білого дому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських та одного західного високопосадовця.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією співрозмовників агентства, Пентагону надійшло розпорядження сповільнити роботу системи українських військових. При цьому джерела не уточнили, хто саме ухвалив рішення і хто відповідав за його виконання.

Обмеження збіглися за часом із тиском президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського. Американський лідер вимагав від Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

У Білому домі заперечують, що Трамп особисто запитував подібні заходи.

"Президент ніколи не робив такого запиту", — заявив американський чиновник.

Проте адміністрація не відповіла на запитання, чи розпорядження могло виходити від інших посадових осіб.

Після раптових перебоїв у вівторок та середу українські високопосадовці зв'язалися з представниками Білого дому, Держдепартаменту та Пентагону. За словами одного з українських чиновників, у Вашингтоні пояснили Києву, що рішення було ухвалено на рівні Білого дому.

Українські військові попереджають, що обмеження ускладнили ударні операції проти російських військ, порушили логістику на окупованих територіях та скоротили можливості застосування дронів-перехоплювачів проти російських безпілотників типу "Шахед".

Starshield розроблена SpaceX для державних структур та відомств національної безпеки. Ілон Маск підкреслив, що система належить уряду США та контролюється ним. Отже, рішення про обмеження швидкості чи використання ухвалюють Пентагон чи президент США.

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