Starlink під загрозою збоїв: у Конгресі США виставили Трампу нову вимогу щодо України

Члени Конгресу США звернулися до міністра оборони Піта Хегсета та Пентагону з вимогою продовжити контракт за програмою Starshield та забезпечити безперебійну роботу супутникових комунікацій, що використовуються Україною. Приводом стали недавні збої та обмеження щодо надання послуг.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

У двопартійному зверненні законодавці наголосили на необхідності повернути українській стороні повноцінний доступ до супутникового зв'язку без штучного обмеження швидкості. За їхньою оцінкою, від стабільності цих систем безпосередньо залежать управління підрозділами, передача розвідувальних даних, координація дій на фронті та застосування безпілотників.

Конгресмени попередили: погіршення якості з'єднання, скорочення зони покриття або тимчасове відключення сервісів здатне знизити ефективність українських сил. Подібні перебої, вважають автори звернення, можуть затягнути війну та збільшити загрозу для мирного населення.

Окремо законодавці закликали Пентагон зберегти географічне покриття, необхідне для проведення законних військових операцій, включаючи дії на території Росії. Перехід із комерційного Starlink на державну систему Starshield, на їхню думку, має пройти без перерви в обслуговуванні.

У Конгресі також порушили питання про межі впливу приватної компанії на військові можливості союзника США. Законодавці запропонували вивчити можливість застосування положень американського законодавства про оборонне виробництво, що дають змогу уряду встановлювати пріоритет для виконання державних замовлень.

Автори звернення нагадали, що США та європейські країни вклали значні кошти у зміцнення української оборони. На їхню думку, ці зусилля не повинні виявитися марними через проблеми зі зв'язком, яких можна запобігти.

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