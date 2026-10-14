Суддя розкритикувала адміністрацію Трампа через вирубку сотень дерев: що сталося на гольф-полі у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа зіткнулася з різкою критикою суду після вирубки сотень дерев на гольф-полі East Potomac у Вашингтоні. Федеральна суддя Ана Реєс розкритикувала дії урядовців і втрутилася в ситуацію, пов'язану з реконструкцією території.

Масова вирубка дерев у Вашингтоні спричинила судовий конфлікт навколо планів реконструкції гольф-поля. Фото: Pixabay

Масова вирубка за вихідні

За повідомленнями американських ЗМІ, за один вікенд на території гольф-поля вирубали щонайменше 430 дерев. Роботи стали частиною планів щодо оновлення об'єкта, які підтримує Трамп. Однак масштаб вирубки та обставини проведення робіт викликали питання щодо дій федеральної влади.

Судовий конфлікт навколо реконструкції

Суддя Ана Реєс різко висловилася на адресу представників адміністрації, зокрема через те, що суд не отримав належного попередження про проведення робіт. Ситуація переросла в судовий спір, а подальші роботи на гольф-полі тимчасово зупинили.

Історія East Potomac стала черговим прикладом суперечок навколо планів Трампа щодо оновлення об'єктів у столиці США. Подальша доля проєкту залежатиме від перебігу судового розгляду та рішень щодо законності проведених робіт.

Ситуація привернула увагу до питання збереження зелених зон у столиці США та повноважень федеральної влади під час реконструкції громадських об'єктів. Судовий розгляд має прояснити, чи були дотримані необхідні процедури перед початком масштабних робіт на території гольф-поля. Рішення суду також може вплинути на подальші плани реконструкції East Potomac і визначити, за яких умов роботи зможуть відновитися.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Трамп здивував публіку відвертим компліментом на адресу сенатора Джона Г'юстеда