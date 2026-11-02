Світ на межі катастрофи: Трамп може завдати ядерного удару по Ірану через тиск Нетаньягу

Американський політичний оглядач і телеведучий Такер Карлсон опублікував сенсаційну заяву про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість застосування зброї масового ураження на Близькому Сході через жорсткий дипломатичний тиск з боку Тель-Авіва.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з його інформацією, рішення може бути ухвалене у найближчі дні. Ведучий зауважив, що адміністрація Білого дому перебуває на порозі фатального кроку.

"Під тиском ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу адміністрація Трампа може за лічені дні завдати ядерного удару по Ірану", — стверджує оглядач.

За його словами, Трамп може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї до 7 листопада, а ймовірним епіцентром вибуху стане гірський масив у центральній частині країни:

"Ціллю може стати гора Пікакс у центральному Ірані, де, за твердженням ізраїльської розвідки, іранський уряд відновив свою програму збагачення урану".

Всередині американської влади розгорнулося серйозне протистояння між прихильниками силового та дипломатичного вирішення іранської кризи. Поки частина топпосадовців намагається стримати президента, ізраїльський прем'єр задіяв усі важелі особистого впливу. Карлсон стверджує, що Нетаньягу щодня телефонує Трампу, добиваючись удару, спираючись на дані про те, що жодна звичайна зброя не здатна пробити гранітну товщу іранських тунелів.

На противагу цьому віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф переконують президента, що з Іраном можна домовитися. Водночас, за словами Карлсона, відновлення масштабних бойових дій підтримують також Піт Гегсет і командувач CENTCOM Бред Купер. Журналіст упевнений, що така поведінка ізраїльського лідера продиктована внутрішньою кризою, оскільки "Нетаньягу загнаний у кут і зневірений" через боротьбу за збереження влади після виборів.

Шокуючим елементом цієї ситуації є залучення до конфлікту третіх країн, які намагаються використати ескалацію на Близькому Сході для власних загарбницьких цілей в Європі. Окремо ведучий стверджує, що Росія повідомила щонайменше двом урядам про те, що американський ядерний удар по Ірану нібито дозволить їй застосувати ядерну зброю проти України.

Варто підкреслити, що Карлсон посилається на неназваних співрозмовників і не наводить документальних підтверджень цих тверджень, через що інформація залишається на рівні теорій та інсайдів. Сам він закликає не допустити удару, попереджаючи про ризик світової ядерної війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби збирають розвідувальну інформацію про Росію та Китай.