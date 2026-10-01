Такої реакції ніхто не очікував: чому Рубіо зажадав від делегації Тегерана залишити США

Держсекретар США Марко Рубіо розпорядився, щоб іранська делегація на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі залишила США після того, як переговори між Вашингтоном та Тегераном зайшли у глухий кут. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Раніше у Білому домі розраховували, що переговори, що проходили на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, зможуть просунутися. Однак до кінця понеділка стало очевидним, що сторони не змогли подолати ключові розбіжності.

За даними Axios, увечері американська місія при ООН повідомила іранську сторону про рішення Рубіо. Один з американських чиновників пояснив розпорядження тим, що засідання Генасамблеї вже завершилося і іранській делегації настав час їхати.

Арагчі і представники Ірану, що супроводжували його, попрямували в аеропорт через кілька годин. У вівторок уночі делегація вилетіла з Нью-Йорка до Дохи. При цьому інше джерело Axios відзначило, що глава іранського МЗС і без розпорядження Вашингтона планувало повернення до Тегерану.

Сама висилка стала помітним дипломатичним сигналом на тлі недовіри, що зберігається, між двома країнами. Ще нещодавно Вашингтон допускав можливість просування переговорів, проте сторони так і не змогли погодити компроміс із ключових питань.

При цьому дипломатичний канал не закритий повністю. За інформацією Axios, катарські посередники продовжують вести переговори з представниками США та Ірану та намагаються знайти прийнятний варіант угоди.

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що розраховує на швидке вирішення питання. Раніше він говорив, що Вашингтону доведеться обирати між укладенням угоди та подальшим силовим сценарієм.

Таким чином, від'їзд іранської делегації не означає остаточного припинення дипломатичних контактів. Однак епізод показує, наскільки крихкими залишаються переговори: початкові очікування Білого дому змінилися на новий виток тиску, а посередникам Катару тепер доведеться спробувати повернути сторони за стіл переговорів.

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