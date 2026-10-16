Тесла, що літає: Ілон Маск презентував у Техасі революційний Roadster із ракетними технологіями

Американська корпорація Tesla провела видовищну демонстрацію прототипу оновленого електричного спорткара Roadster, який здатний відриватися від поверхні землі та здійснювати складні акробатичні маневри у повітрі. Захід відбувся на секретному випробувальному майданчику компанії SpaceX у штаті Техас.

Tesla Roadster

Під час тестового заїзду, де місцем водія керував високотехнологічний робот, автівка на високій швидкості заїхала на естакаду, зробила повне перекидання у повітрі навколо своєї осі, чисто приземлилася, після чого перестрибнула через лінійку інших моделей бренду.

"Глядачі мають на власні очі переконатися, — наголосив засновник компанії Ілон Маск, звертаючись до публіки безпосередньо після завершення повітряних трюків, — що все, що відбувається — це не штучний інтелект і не комп'ютерна графіка".

Інженерний секрет унікальної розробки криється у використанні спеціальних газодинамічних систем, які створювалися у тісній кооперації з аерокосмічними фахівцями SpaceX. Наднизькі сопла викидають потоки стисненого газу під екстремальним тиском, що генерує колосальну додаткову тягу. За словами конструкторів, ця технологія кардинально покращить динаміку розгону, екстрене гальмування та стабільність на поворотах, а у лімітованій комплектації — забезпечить ефект левітації. Окрім цього, на заході продемонстрували кадри, де болід набирає швидкість від 0 до 97 км/год менш ніж за одну секунду.

"Л ітаюча версія Rocket буде доступна тільки за спеціальним запрошенням від Tesla, — попередили розробники під час технічного брифінгу, додавши, що використання такого режиму на звичайних автошляхах залишається під суворою юридичною забороною. — Оскільки такі польоти не дозволені на звичайних дорогах".

Старт конвеєрного збирання та перші комерційні поставки нового покоління Roadster заплановані на 2028 рік. І хоча остаточний прайс-лист тримають у таємниці, компанія вже відкрила передзамовлення: бронь на топову літаючу модифікацію обійдеться потенційним покупцям у 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Кріштіану Роналду прорекламував китайські автомобілі, які росіяни використовують на фронті для запуску БПЛА по Україні.