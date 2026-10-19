Трамп атакував Зеленського через війну: у чому звинуватив Київ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито ніколи не прагнув завершити війну із Росією. Чергові звинувачення на адресу українського лідера американський президент опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, пов'язавши українські удари по російській інфраструктурі із наслідками для світового ринку дизельного палива.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За твердженням Трампа, атаки на російські нафтопереробні підприємства завдають шкоди міжнародним ринкам, зокрема американським фермерам, тваринникам та бізнесу. Він зазначив, що Росія продовжує постачати значні обсяги дизельного палива за низькими цінами, тоді як дії України, на його думку, посилюють ситуацію.

Трамп також заявив, що Зеленський не хоче закінчувати війну, незважаючи на фінансову підтримку з боку європейських країн та колишньої адміністрації Джо Байдена. При цьому американський президент знову розкритикував рішення Києва, стверджуючи, що два роки тому Україна могла отримати вигідніші умови угоди.

У своїй публікації Трамп описав становище України як катастрофічне, заявивши про руйнування, територіальні втрати та тяжкі демографічні наслідки війни. Він також знову згадав нібито втрачені Україною океани та моря, не пояснивши це твердження.

Водночас президент США підкреслив, що продовжує домагатися мирного врегулювання і не має наміру робити кроки, які б могли відштовхнути Москву від переговорів. За його словами, певний прогрес спостерігається і в обговореннях, пов'язаних із заручниками.

Крім того, Трамп заявив, що Росія надає Ірану значно меншу допомогу, ніж могла б, та висловив бажання зберегти таку ситуацію.

Публікація демонструє жорстку позицію американського президента щодо Києва. Проте заяви Трампа про мотиви Зеленського та можливі умови світу залишаються його оцінками, а не підтвердженими фактами. Як саме Вашингтон має намір поєднувати тиск на Україну з переговорами з Москвою, із публікації неясно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп тисне на Зеленського через удари по російській нафті: чого Київ найбільше побоюється.