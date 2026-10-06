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Трамп дістав «червоний дизель»: чи чекати водіям різкого зниження витрат на пальне

Білий дім тимчасово дозволив використовувати на дорогах паливо, яке зазвичай призначене для тракторів та іншої позашляхової техніки

6 жовтня 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово дозволяє використовувати пофарбоване у червоний колір дизельне паливо на автомобільних дорогах. Йдеться про паливо, яке традиційно призначене для сільгосптехніки, будівельних машин та інших транспортних засобів, що працюють поза громадськими шляхами.

Трамп дістав «червоний дизель»: чи чекати водіям різкого зниження витрат на пальне

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Головна відмінність "червоного" дизеля від звичайного не в складі, а податковому режимі. Таке паливо зазвичай звільнено від федерального акцизу і фарбується спеціальним барвником, щоб контролюючі органи могли визначити його призначення. Тепер адміністрація США має намір тимчасово зняти обмеження щодо його використання у дорожньому транспорті.

Згідно з указом, Міністерство фінансів має відкласти сплату відповідних федеральних податків за період із 5 жовтня по 31 грудня 2026 року. При цьому на відстрочені суми не повинні нараховуватись відсотки та штрафи. Крім того, влада вивчить можливість повного списання цих податкових зобов'язань.

Трамп оголосив про рішення під час виступу в Небрасці, де високі ціни на дизель особливо болісно вдарили по фермерах та перевізниках. У Білому домі розраховують, що захід допоможе знизити витрати тих, хто щодня витрачає великі обсяги палива.

За оцінкою адміністрації, федеральний дизельний податок становить 24,4 цента за галон. Для заправки вантажівки з баком на 250 галонів це близько $61 потенційної економії лише на федеральному рівні. Якщо аналогічні заходи вживуть окремі штати, сума може виявитися вищою.

Білий дім також доручив владі забезпечити доступ фермерів до "червоного" дизеля в регіонах із високим попитом та закликати штати прийняти аналогічні рішення.

Ініціатива з'явилася на тлі різкого зростання вартості дизельного палива та обмеженої пропозиції на світовому ринку. Для США це особливо чутливо: дорогі перевезення відбиваються на вартості продуктів та інших товарів.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/10/05/business/trump-diesel-prices-executive-order
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