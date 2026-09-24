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Трамп готує новий радикальний крок: це може вдарити по світовому ринку палива

Білий дім розглядає 90-денну заборону, яка здатна тимчасово знизити ціни всередині США, але потім призвести до дефіциту та подорожчання палива.

24 вересня 2026, 14:43
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Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадити на 90 днів заборону експорту дизельного палива зі США. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, рішення обговорюється на тлі високих цін на енергоносії і проміжних виборів у країні, що наближаються.

Трамп готує новий радикальний крок: це може вдарити по світовому ринку палива

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Юридичні механізми можливого обмеження поки що опрацьовуються. При цьому представники американської нафтопереробної галузі виступають проти ініціативи. Виробники попереджають: короткострокове зниження цін усередині країни може обернутися їх зростанням у майбутньому через скорочення виробництва.

Якщо заборона буде введена, вона стане першим подібним обмеженням на експорт американських енергоносіїв після скасування у 2015 році багаторічної заборони на експорт нафти.

На рішення Вашингтона тисне одразу кілька факторів. Зростання вартості дизеля пов'язують, зокрема, з війною адміністрації Трампа проти Ірану та ударами України по російській нафтопереробній інфраструктурі. Особливо чутливими високі ціни стали для сільськогосподарських штатів, де республіканці вимагають від адміністрації вжити заходів.

Потенційний ефект заборони неоднозначний. У перші тижні частина палива, яке планувалося відправити до Європи чи Азії, може залишитись на американському ринку. Збільшення пропозиції здатне тимчасово знизити ціни окремих регіонах США.

Однак потім нафтопереробні компанії можуть скоротити виробництво через втрату експортного ринку. Це, навпаки, створить тиск на внутрішні ціни. Водночас скорочення американських постачань посилить дефіцит дизеля за межами США.

Для світового ринку рішення Вашингтона може виявитися особливо чутливим: залежність низки країн від американського палива зростає, а баланс постачання вже залишається напруженим.

За даними джерел Politico, Трамп може ухвалити рішення вже до кінця тижня. При цьому наслідки такого кроку в адміністрації готові розглядати як проблему пізнішого періоду. Остаточне рішення поки що не прийнято.

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Джерело: https://www.politico.com/news/2026/09/23/white-house-ban-diesel-01089294
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