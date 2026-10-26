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Трамп готує тристоронні переговори щодо України: Джонсон заявив про швидкий прорив

У Вашингтоні стверджують, що сторони вже близькі до нового формату переговорів. Проте речник Палати представників США попередив: довіряти Путіну не можна

26 жовтня 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Речник Палати представників США Майк Джонсон заявив, що адміністрація Дональда Трампа працює над організацією тристоронніх переговорів, які мають допомогти завершити війну Росії проти України. За його словами, підготовка до можливої зустрічі вже пройшла досить далеко. Про це Джонсон розповів у інтерв'ю, яке цитує Bloomberg.

Трамп готує тристоронні переговори щодо України: Джонсон заявив про швидкий прорив

Майк Джонсон. Фото: із відкритих джерел

Він повідомив, що протягом вихідних спілкувався із президентом США Дональдом Трампом та державним секретарем Марко Рубіо. Під час цих контактів американські чиновники поділилися з ним планами щодо подальших дипломатичних зусиль.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край війні Росії проти України", — заявив речник Палати представників.

За словами Джонсона, сторони вже "на порозі" тристоронніх переговорів. При цьому він не уточнив, хто саме має взяти участь у зустрічі, коли вона може відбутися та які умови обговорюватимуться.

Американський політик підкреслив, що врегулювання конфлікту є складним процесом, оскільки передбачає врахування безлічі факторів. За його словами, адміністрація Трампа використовує всі доступні можливості, щоб досягти завершення війни.

Водночас Джонсон окремо застеріг від надмірної довіри до російського керівництва. Він заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну не можна вірити, а дії Вашингтона мають враховувати цей ризик.

Заява спікера прозвучала на тлі дипломатичних зусиль США, спрямованих на припинення війни. Однак поки що залишається відкритим питання, які умови можуть стати основою переговорів і чи вдасться учасникам погодити прийнятний для сторін формат врегулювання.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-25/rubio-plans-trilateral-negotiations-over-ukraine-johnson-says
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