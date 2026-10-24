Трамп готує удар по Україні та Росії: президент США запропонував новий спосіб зупинити війну

Президент США Дональд Трамп виступив з ідеєю використати 200-відсоткові мита як засіб впливу на Україну та Росію. За його словами, подібний підхід вже дав результати в інших конфліктах, коли учасникам загрожували серйозними економічними наслідками.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Clash Report, американський лідер стверджував, що завдяки загрозам запровадження високих тарифів вдалося покласти край п'яти війнам. Трамп описав свою тактику як запобігання сторонам необхідності припинити бойові дії під загрозою масштабних торгових обмежень.

"Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас 200-відсоткове мито", — переказав президент зміст своїх попереджень, заявивши, що після цього сторони зупинялися.

Трамп припустив, що аналогічний механізм можна було б застосувати і до російсько-української війни. За його словами, він раніше не розглядав такий варіант, але тепер вважає його за можливий інструмент тиску.

Водночас американський президент вказав на суттєву проблему: обсяг імпорту з Росії та України, за його оцінкою, занадто малий, щоб мита такого масштабу гарантовано мали необхідний вплив.

Це зауваження фактично ставить під сумнів практичну ефективність запропонованого заходу. Високі тарифи здатні впливати на торговельні відносини, проте їхня результативність залежить від масштабів економічних зв'язків, структури імпорту та готовності сторін нести фінансові втрати.

При цьому із заяви Трампа не випливає, що рішення про введення 200-відсоткового мита вже ухвалено. Йдеться про висловлену президентом ідею, а не про оголошений торговий захід.

Поки залишається відкритим питання, чи Вашингтон розглядатиме тарифний тиск як реальний елемент стратегії з припинення війни, чи пропозиція залишиться одним із можливих сценаріїв, озвучених американським лідером.

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