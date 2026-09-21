Трамп готує жорстке послання по одній з країн: чого чекати від виступу в ООН

Президент США Дональд Трамп має намір використати майбутній виступ на Генеральній асамблеї ООН, щоб позначити позицію Вашингтона щодо іранської ядерної програми. Головною тезою американської сторони стане необхідність не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волтц.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Трамп планує докладно зупинитися на загрозі поширення ядерної зброї та підході американської адміністрації до ситуації навколо Ірану.

При цьому порядок денний виступу президента США не обмежиться лише Тегераном. Як зазначив Уолтц, Трамп також має намір розповісти про дії Вашингтона щодо Гази та подати американський план врегулювання, який включає 20 пунктів.

Візит американського президента в Нью-Йорк пройде на тлі напруженості, що зберігається на Близькому Сході. Окреме місце у програмі Трампа займає зустріч із лідерами шести арабських держав Перської затоки. Переговори мають відбутися у момент, коли Вашингтон розглядає подальші кроки щодо Ірану.

За словами Уолтца, американська адміністрація також розраховує обговорити з партнерами дотримання санкцій проти Тегерана. Раніше він заявив, що Вашингтон має намір домагатися жорсткішого виконання обмежувальних заходів і попереджати про наслідки тих, хто відмовляється їх дотримуватись.

У програмі Трампа також значаться двосторонні зустрічі з британським прем'єр-міністром Енді Бернхемом та прем'єр-міністром Японії Санае Такаїті. Таким чином, поїздка до ООН має стати не лише майданчиком для виступу з іранської ядерної проблеми, а й серією переговорів із ключовими союзниками та державами регіону.

На цьому тлі виступ Трампа може стати однією з центральних дипломатичних подій тижня: Вашингтон має намір одночасно позначити позицію щодо Ірану, обговорити Газу та заручитися підтримкою партнерів у регіоні.

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