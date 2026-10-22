Трамп хоче влаштувати «нову Ялту» за спиною України: історик пояснив, чому план приречений

Президент США Дональд Трамп намагається знайти власний варіант Ялтинської конференції 1945 року, щоб домовитись із Росією про завершення війни в Україні без повноцінної участі Києва. Однак така стратегія ризикує не принести миру, а послабити позиції Вашингтона у Європі. Про це пише історик холодної війни та експерт з американо-російських відносин Майкл Кіммейдж у статті для The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У лютому 1945 року лідери США, Великобританії та СРСР – Франклін Рузвельт, Уїнстон Черчілль та Йосип Сталін – обговорювали післявоєнний устрій Європи. Досягнуті домовленості багато в чому визначили поділ континенту на сфери впливу десятиліття вперед.

На думку Кіммейджа, Трампа приваблює схожа модель: керівники найбільших держав домовляються між собою, а долю менших країн визначають без їхньої повноцінної участі. Історик вважає, що американський президент демонструє готовність обговорювати компроміси за рахунок України, водночас приділяючи особливу увагу стосункам із Володимиром Путіним.

Автор також вказує на скорочення американської підтримки Києва, суперечки навколо військових постачань та напруженість у відносинах Вашингтона з європейськими союзниками. На цьому тлі Європа змушена активніше брати відповідальність за власну безпеку. При цьому деякі повідомлення про обмеження Starlink та затримки постачання ракет Patriot оскаржувалися американськими офіційними особами.

Кіммейдж наголошує, що нинішня ситуація принципово відрізняється від 1945 року. Тоді США мали величезну військову перевагу і значний міжнародний авторитет. Сьогодні, за оцінкою історика, політика Трампа – включаючи тарифні конфлікти, територіальні претензії до Гренландії та плани скорочення американської військової присутності в Європі – підриває довіру союзників.

Крім того, Росія не досягла вирішальної перемоги у війні, яка могла б дати Москві підстави диктувати умови післявоєнного устрою. Тому спроби Путіна отримати дипломатичні поступки від Вашингтона не означають, що США здатні гарантувати їхнє виконання.

Головний висновок експерта полягає в тому, що угода про майбутнє України, укладена без участі самої України, не зможе забезпечити стійкий мир. Ослаблення американського впливу та розбіжності з Європою, навпаки, ризикують ускладнити стримування Росії та зробити врегулювання війни ще важчим.

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