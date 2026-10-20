Трамп легалізує «тіньовий флот»: США знайшли спосіб наростити перевезення нафти на тлі кризи

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процедуру, яка дозволить повертати в легальну експлуатацію танкери, які раніше потрапили під санкції. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі Bloomberg. За його словами, Вашингтон співпрацює з інвесторами, які викуповують виведені з експлуатації суду, відновлюють їх і готують до перевезення нафти, яка не підпадає під обмеження.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Райт підкреслив, що не йдеться про просте зняття санкцій з танкерів, які використовувалися для транспортування російської чи іранської нафти. Американська влада має намір змінити їх статус після перевірки та офіційного схвалення. "Темні" судна, як висловився міністр, мають перейти із так званого "флоту поганих хлопців" до категорії легальних перевізників.

За даними Bloomberg, це перше докладне публічне пояснення підходу адміністрації Трампа до використання санкційних танкерів. Ініціатива з'явилася на тлі перебоїв із постачанням нафти через війну на Близькому Сході та фактичного закриття Ормузької протоки. Різке зростання транспортних витрат вже відбивається на світовому енергетичному ринку.

За оцінкою Райта, у глобальному тіньовому флоті налічується близько 1600 танкерів, які перебувають під санкціями. Якщо американська схема почне працювати в повному обсязі, легальний флот може поповнитися десятками, а в перспективі і сотнями суден.

Масштаб проблеми демонструють дані Signal Ocean: понад 40% світового флоту надвеликих нафтових танкерів – приблизно 850 суден – перебувають у Перській затоці або за кілька днів шляху від неї. Доставка нафти з регіону до Східної Азії обходиться вже вшестеро дорожче, ніж до початку конфлікту.

Ініціатива має і внутрішній політичний розрахунок. На тлі подорожчання бензину та дизеля американці все гостріше сприймають зростання витрат на життя, а республіканці мають зіткнутися з виборцями перед проміжними виборами. Однак наскільки швидко нові правила дозволять збільшити постачання, поки неясно.

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