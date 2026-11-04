Трамп несподівано змінив тон після розгрому республіканців: що заявив президент США

Результати проміжних виборів у США можуть виявитися набагато болючішими для Республіканської партії, ніж передбачалося раніше. На тлі успіхів демократів американський президент Дональд Трамп несподівано заявив про готовність визнати результати голосування та налагодити взаємодію з політичними суперниками. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед демократів, а також The New York Times, посилаючись на коментарі голови Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією CNN, представники Демократичної партії вважають, що нинішні результати здатні забезпечити їм понад 240 місць у Палаті представників. Ще кілька тижнів тому такий сценарій видавався малоймовірним. Один із співрозмовників телеканалу припускає, що підсумкова кількість мандатів може наблизитися до 250.

Особливо показовими стали перемоги демократів у округах, які традиційно підтримують республіканців. У деяких із них Трамп раніше вигравав із двозначною перевагою. При цьому демократичні кандидати, чиї позиції вважалися вразливими, змогли зберегти свої місця.

На цьому тлі Трамп дав зрозуміти, що не має наміру негайно заперечувати результати голосування. У розмові з The New York Times він заявив, що повністю готовий визнати підсумки виборів.

Більше того, американський лідер припустився можливості політичного компромісу: "Ми співпрацюватимемо з демократами і, знаєте, з нетерпінням чекаємо на цю співпрацю. Ми, мабуть, щось придумаємо".

За оцінкою CNN, подібні заяви можуть свідчити про те, що президент розглядає можливість домовленостей із опонентами, особливо якщо республіканці справді втратить контроль над Конгресом.

Втім, говорити про повну зміну політичної позиції Трампа поки що передчасно. Підрахунок голосів продовжується, а заяви президента можуть змінитися залежно від остаточних результатів.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп також нагадав, що його імені не було у виборчому бюлетені. За його словами, якби він брав участь у голосуванні, республіканці здобули б "величезну перемогу".

Таким чином, на американського президента чекає непростий політичний період: якщо прогнози підтвердяться, демократам дістанеться більше впливу в Конгресі, а Білому дому доведеться шукати з ними спільну мову.

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