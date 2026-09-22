Трамп оголосив нову назву для штучного інтелекту: як назвав ШІ у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що штучний інтелект варто називати "суперінтелектом". Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, де пояснив, що нова назва нібито точніше передає можливості сучасних технологій.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що відтепер у документах Сполучених Штатів використовуватиметься термін "суперінтелект"" замість "штучного інтелекту". Він також висловив сподівання, що цю назву згодом використовуватимуть і в інших країнах.

"Віднині й надалі усі документи Сполучених Штатів й, сподіваюся, решти світу, використовуватимуть точніший термін: “супер” замість “штучний”. Це — суперінтелект. Вітаю у новому світі суперінтелекту — СІ", — сказав Трамп.

За словами американського президента, слово "штучний" може створювати хибні асоціації. Натомість "суперінтелект" нібито краще відображає масштаб технологічних можливостей.

Водночас Трамп виступив проти створення глобальної системи контролю за розвитком штучного інтелекту. Він заявив, що США мають зосередитися на розвитку технології, водночас забезпечуючи її безпечне та відповідальне використання. Президент також повідомив, що за розвитком нової технології стежитиме Міністерство юстиції США.

Зауважимо, що "суперінтелект" і "штучний інтелект" — це не тотожні поняття. ШІ є загальною назвою технологій, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Суперінтелектом же називають гіпотетичну систему, яка могла б перевершити людину за інтелектуальними можливостями у більшості або всіх сферах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп перейменував озеро Канади.