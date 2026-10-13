Трамп оголосив перемир'я між Україною та РФ, але не зміг відповісти на важливе питання

Президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир'я між Україною та Росією залишається чинним, проте не зміг підтвердити, чи дотримується Москва домовленостей. Під час спілкування з журналістами Білий дім американського лідера запитали про російські удари по українських енергетичних об'єктах.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У відповідь на питання про можливе порушення перемир'я Трамп зізнався, що не має повної інформації.

"Я не впевнений у цьому, потрібно перевірити", — сказав президент США.

Журналісти також звернули увагу на те, що Київ та Москва публічно не підтверджували згоди на єдині умови енергетичного перемир'я. Проте Трамп відкинув припущення, що сторони не давали згоди на його ініціативу.

"Ну, вони погодилися", — заявив американський лідер. Він пояснив, що сам зажадав від учасників погодитись із пропозицією.

“Бо я сказав: “Ви погоджуєтеся”. Ось чому вони погодились. Тому що я так сказав, що вони погоджуються", – додав він.

Коли журналісти знову запитали про російські атаки, Трамп повторив, що має намір перевірити відомості, що надійшли. При цьому він заявив, що порушення нібито відбувалися з обох боків.

Таким чином, заяви глави Білого дому поки не прояснюють, чи існують узгоджені Києвом та Москвою умови припинення ударів по енергетиці та чи передбачено механізм контролю за їх виконанням.

Для України це питання особливо важливе напередодні зими, коли атаки на електростанції, газову інфраструктуру та інші критичні об'єкти можуть ускладнити енергопостачання та опалення міст.

Поки Вашингтон заявляє про досягнуту згоду, залишається відкритим головне питання: чи готова Росія дійсно припинити удари і чи за заявами американського президента будуть конкретні дії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа "повстала" проти Трампа: які кроки готують лідери ЄС проти РФ.



