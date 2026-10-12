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Трамп оконфузився, коли розповів, який має показник IQ

Дональд Трамп заявив, що має IQ 1775. Цифра викликала насмішки у мережі.

12 жовтня 2026, 21:30
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію після слів про власний інтелект. Під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо він назвав свій показник IQ на рівні 1775. Ця цифра викликала здивування та іронічні коментарі, адже вона в рази перевищує максимально можливі результати рівня інтелекту. 

Трамп оконфузився, коли розповів, який має показник IQ

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Виступаючи перед прихильниками у Вандалії 3 жовтня, американський президент заявив, що має один із найвищих показників IQ у світі. Говорячи про власні розумові здібності, Трамп наголосив, що пишається своїм інтелектом, а потім назвав цифру 1775.

"Ніхто цього не бачив, крім мене. Я дуже цим пишаюся. Я людина з високим IQ, на відміну від деяких інших людей, про яких я можу вам розповісти. Маю один з найвищих показників IQ у світі: 1775. І я сказав, знаєте, якщо ми зможемо виділити ще 1 долар, ми будемо на рівні 1776. І саме це ми й зробили", — заявив Трамп.

Після цього журналістка Джоанна Коулз із The Daily Beast зауважила, що 1775 — це явно не показник IQ. Її колега Девід Роткопф іронічно прокоментував слова президента: "Ну, це для Дональда Трампа. Якщо ви найрозумніша людина, а ваш дядько навчався в Массачусетському технологічному інституті, ви можете мати будь-який бал, який забажаєте".

IQ — це коефіцієнт інтелекту, який визначають за допомогою стандартизованих тестів. Вони оцінюють окремі когнітивні здібності людини порівняно з результатами відповідної групи. У більшості поширених тестів середній показник становить близько 100 балів. Результати понад 130 зазвичай вважають дуже високими, а оцінки понад 160 трапляються вкрай рідко. Південнокорейський вчений доктор Янгхун Кім має найвищий показник IQ за всю історію: 276. Показник Трампа був би більш ніж у шість разів вищим за цей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що людина з найвищим IQ у світі просить притулку в США через "антихристів та комуністів" при владі у Кореї.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/donald-trump-claims-i-highest-37740256?int_source=nba
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