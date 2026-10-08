Трамп остаточно капітулював у завершенні війни в Україні: у США шокували гучною заявою

Перспектив для дипломатичного врегулювання війни Росії проти України наразі немає, однак Сполучені Штати готові долучитися до можливого переговорного процесу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє грецьке видання Kathimerini.

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За словами американського дипломата, Вашингтон не бачить ознак того, що ситуація рухається до завершення війни шляхом переговорів. Водночас США не відмовляються від ролі посередника та готові підтримати дипломатичні зусилля, якщо з'явиться відповідна можливість.

"Наразі, схоже, немає жодних перспектив урегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку можливу роль для досягнення цієї мети (...). Ми залишаємося готові відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного рішення, одночасно з великим занепокоєнням відстежуючи можливість ескалації конфлікту", — зазначив Рубіо.

Таким чином, у Вашингтоні одночасно говорять про бажання домогтися завершення війни та визнають, що нинішня ситуація цьому поки не сприяє. Особливе занепокоєння американської сторони викликає ризик подальшого загострення бойових дій.

Ще 6 жовтня Рубіо заявляв, що адміністрація Дональда Трампа зосереджена на тому, щоб домогтися завершення війни в Україні. Водночас держсекретар визнав, що Вашингтон наразі не бачить розвитку подій у напрямку завершення кризи.

Портал "Коментарі" вже писав, що високопосадовці Росії та США могли обговорювати можливість залучення американського інвестора до проєкту "Північний потік", який до початку повномасштабної війни використовувався Москвою для постачання газу до Німеччини.