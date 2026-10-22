Поведінка лідера Республіканської партії Президента США Дональда Трампа щодо ключових міжнародних партнерів Вашингтона викликала гостру реакцію з боку демократичного істеблішменту США. Сорок другий американський президент Білл Клінтон виступив із жорсткою критикою на адресу республіканця, звинувативши його у відкритій підтримці глави Кремля та нехтуванні інтересами Києва.

Білл Клінтон. Фото з відкритих джерел

Свою резонансну заяву Клінтон озвучив під час виступу перед виборцями на політичному мітингу в штаті Флорида, який транслював телеканал C-SPAN.

Експрезидент висловив глибоке обурення тим, як нинішнє керівництво країни руйнує традиційні дипломатичні зв'язки Сполучених Штатів.

"Мені відверто набридло те, як ми зараз поводимося зі своїми союзниками, фактично витираючи об них ноги, — наголосив Білл Клінтон, даючи емоційну оцінку зовнішньополітичному курсу опонента. — І ось буквально минулого тижня президент Трамп врешті-решт втілив у життя те, чим так довго погрожував ще за часів своєї першої передвиборчої гонки: він просто кинув Україну напризволяще та знову підтримав позицію Путіна".

Варто зауважити, що ця промова у Флориді має особливе значення для американського політикуму. Для 80-річного екслідера Білого дому цей захід став першою офіційною появою на публіці та першим відкритим виступом у межах поточної електоральної кампанії, спрямованої на підтримку кандидатів до Конгресу США.

Аналітики зазначають, що подібні заяви Клінтона свідчать про максимальне загострення дискусії навколо українського питання в американському суспільстві напередодні вирішального голосування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація готується відправити першу партію дизельного пального до США за новою домовленістю. Про деталі майбутнього транспортування повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, проте згодом терміни коригував особисто президент Володимир Путін.