Трамп остаточно відвернеться від Путіна на користь України: експерт ошелешив сценарієм

Після проміжних виборів у США Дональд Трамп може змінити підхід до України та стати більш передбачуваним у міжнародній політиці. Водночас загроза відновлення економічної співпраці з Росією через бізнесові інтереси американського президента та його родини залишатиметься. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Олександр Краєв в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

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За словами експерта, після виборів Трамп може послабити проросійську риторику, оскільки йому більше не доведеться зосереджуватися на підтримці рейтингів Республіканської партії. Це може створити умови для більш послідовної позиції Вашингтона щодо війни в Україні.

"Мені здається, вибачаюсь за таку риторику, але Трампа трохи попустить з цією його проросійською риторикою після виборів", — зазначив Краєв.

Він припускає, що американський президент стане більш прогнозованим, коли визначиться політична ситуація на наступні два роки його каденції.

Експерт наголосив, що після виборчої кампанії Трампу буде важливіше демонструвати довгострокові результати у зовнішній політиці та підтверджувати власну силу на міжнародній арені. За такого сценарію підтримка України може відповідати інтересам самого президента США.

"Він не може показати слабкість, не може поступитися росіянам. Йому треба підтримати Україну тому, що тоді він виглядатиме сильним", — пояснив Краєв.

На його думку, така позиція також допомогла б Трампу продемонструвати Китаю, що Сполучені Штати здатні впливати на міжнародні процеси.

Водночас експерт застеріг, що зміна політичної риторики не означатиме остаточної відмови від економічних контактів із Москвою. На його переконання, особисті та сімейні бізнесові інтереси американського президента можуть і надалі впливати на його рішення.

"Ризик того, що Трампу в якийсь момент спаде на думку знову почати business as usual з Росією, на жаль, залишається. І він буде постійним", — наголосив Краєв.

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