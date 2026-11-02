Трамп остаточно втратить інструмент шантажу України: дипломат приголомшив заявою про наслідки



















Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що результати проміжних виборів до Конгресу можуть звузити можливості президента США Дональда Трампа у зовнішній політиці. Якщо демократи посилять свої позиції в парламенті, американському лідеру буде складніше заручатися підтримкою законодавців для реалізації дипломатичних ініціатив.

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За словами Кулеби, посилення демократів може створити для України більше сприятливих політичних сигналів у Конгресі. Однак водночас це не означатиме, що переговорна позиція самого Трампа щодо Росії та України зміниться.

"Спроможність Трампа заручатися підтримкою Конгресу для реалізації якихось рішень, які йому потрібні в дипломатії, теж буде набагато меншою. Тобто насправді простір для дипломатії у Трампа звузиться, але позиція щодо України принципово не зміниться", — пояснив колишній міністр.

Він також звернув увагу на два можливі напрями подальшої поведінки американського президента. Трамп може ще активніше зосередитися на зовнішній політиці, де має більше свободи дій, або ж зануритися у внутрішньополітичні суперечки.

"Якщо демократи повністю забирають Конгрес і простір для Трампа звужується, то саме у сфері зовнішньої політики в нього максимально залишається свобода дій. І там він уже починає просто, знаєте: горить хата, горить село", — зазначив Кулеба.

На думку дипломата, Україні важливо розуміти особливості американської політичної системи та не розраховувати, що результати голосування автоматично змінять підхід Білого дому до війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що підхід президента США Дональда Трампа до переговорів із Росією створює загрозу для України.