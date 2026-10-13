Трамп підігрує Кремлю: чи ризикує Україна втратити розвіддані через політичну гру у США

Рішення адміністрації Дональда Трампа щодо послаблення санкцій на російське дизельне пальне викликало критику навіть усередині Республіканської партії. У Конгресі вже лунають ініціативи щодо скасування цього винятку, однак чи здатен внутрішньополітичний тиск змусити Білий дім переглянути свою позицію? Наскільки ця критика може вплинути на подальшу політику США щодо Росії та України? І чи може Вашингтон використати розвідувальну допомогу й військові програми як інструмент тиску на Київ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Не потрібно сприймати кожну нову заяву Трампа як ознаку сформованої стратегічної позиції

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко вважає, що всі ці заяви Трампа є значною мірою – політика перед виборами, але є ризик, що внутрішня боротьба в США відсуне Україну на другий план.

"Якщо спробувати логічно проаналізувати останні заяви й рішення Дональда Трампа, можна просто заплутатися в суперечностях. І річ не лише в реакції демократів, бо деякі кроки президента шокують навіть республіканців і, ймовірно, частину його власного руху MAGA. Пропозиція виплатити американцям по 5 тисяч доларів, неоднозначні рішення щодо російського дизеля, компліменти путіну – усе це виглядає радше, як ситуативна політика напередодні проміжних виборів до Конгресу 3-го листопада, аніж, як послідовна стратегія. Особливо чутливою є тема виплат: якщо йдеться про спробу вплинути на виборців грошима, це викликає серйозні запитання щодо політичної етики і попахує підкупом виборців", – зазначив експерт.

На його думку, республіканці мають дуже високий ризик втратити Палату представників, а згодом можуть зіткнутися з серйозною боротьбою за Сенат. Якщо демократи отримають контроль над Конгресом, протистояння з Білим домом посилиться, а питання імпічменту Трампа знову може опинитися в центрі політичного порядку денного.

"Для Європи це означатиме ще більшу необхідність самостійно ухвалювати рішення щодо безпеки та підтримки України. Трамп може ще більше дистанціюватися від європейського порядку денного, зосередившись на внутрішньополітичній боротьбі та протистоянні. Водночас важливо пам’ятати, що підтримка України у США має двопартійну основу, і її не можна зводити виключно до позиції демократів чи притомних республіканців", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Сергій Дойко звертає увагу, що після розмов з американським політичним консультантом Юрієм Ванетиком він дійшов висновку, що ризик не лише в тому, хто переможе на виборах, а в тому, що після них Америка може надовго зануритися у внутрішнє протистояння: розслідування, розмови про імпічмент, боротьбу партій і підготовку до наступних президентських виборів. Трамп більше не зможе балотуватися на третій президентський термін відповідно до Конституції США, тож політична боротьба за його наступника поступово посилюватиметься.

"І саме в цей момент Україна ризикує отримувати менше уваги. Тому я б не сприймав кожну нову заяву Трампа як ознаку сформованої стратегічної позиції. Ми вже неодноразово бачили, як його риторика та рішення змінюються за лічені дні. Усе це є політикою перед виборами, і я не виключаю, що попереду ще будуть заяви та кроки, які здивують не лише американське суспільство, а й самих республіканців та прихильників MAGA, але для України найважливіше, щоб внутрішня боротьба у Вашингтоні не стала приводом відсунути нашу війну та питання підтримки на задній план", – констатував аналітик.

Ризик того, що Трамп закриє нам доступ до розвідданих, є реальним і високим

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов зазначив, дизельна угода Дональда Трампа, про яку наразі всі говорять, викликала досить серйозну критику в самих США, в тому числі і всередині Республіканської партії.

"Низка конгресменів ініціює законопроект про зупинку такого санкційного виключення. Назву для проекту вони взяли сильну і символічну: "Закон Рональда Рейгана про мир через силу" – з відсилкою до президента-республіканця, який свого часу зруйнував "імперію зла", і чий портрет висить в Овальному кабінеті при Трампі", – зазначив експерт.

Ігор Попов зауважує, Конгрес на канікулах до проміжних виборів, тому юридична доля цього акту буде довгою і непевною.

"Проте, скандал і критика матимуть вплив на Білий Дім. Політтехнологи дуже оперативно і системно знімають реакцію інфлюенсерів і соцмереж, і корегують заяви відповідно до суспільних запитів. Ризик того, що Трамп закриє нам доступ до розвідданих, є реальним і високим. Тому внутрішня критика його зближення з Кремлем – може мати вплив на конкретні рішення по інформації і по програмах типу PURL. І важливо, що безпосередньо Україна в цю дискусію не втручається, лише надає стримані коментарі і оцінки", – констатував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вашингтон поставив Київ перед жорстким вибором: що зажадали Трамп та його переговорники.



