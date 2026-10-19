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Трамп підтримує Україну чи підіграє Кремлю: у США зробили жорстку заяву про війну Путіна

Міністр США звинуватив європейських союзників у недостатніх, на його думку, поставках систем протиповітряної оборони

19 жовтня 2026, 11:25
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Клименко Елена

Міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив звинувачення в тому, що Вашингтон підтримує Росію у війні проти України. Водночас він не дав чіткої відповіді на запитання, чи вважають Сполучені Штати Україну своїм союзником. Про це повідомляє NBC News.

Трамп підтримує Україну чи підіграє Кремлю: у США зробили жорстку заяву про війну Путіна

Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв’ю журналістка нагадала слова президента України Володимира Зеленського про те, що перемога України неможлива, якщо США перейдуть на бік Росії. Вона також звернула увагу на позицію деяких сенаторів-республіканців, які вважають, що Вашингтон уже рухається в цьому напрямку.

Бессент назвав такі оцінки неправильними. Він наголосив, що Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальні дані. Крім того, Вашингтон дозволяє державам НАТО купувати американське озброєння для подальшого постачання українській стороні.

Однак глава Мінфіну США водночас висловив невдоволення діями європейських союзників. На його думку, європейські країни недостатньо активно передають Україні засоби протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot.

"Коли президент Зеленський попросив ракети Patriot — у європейських членів НАТО їх достатньо, — чому вони не поспішають їх надавати? Де німецькі Patriot для України?", — заявив Бессент.

Попри заперечення щодо підтримки Росії, американський міністр так і не уточнив, чи розглядає адміністрація президента Дональда Трампа Україну саме як союзника США. Це питання залишилося без прямої відповіді.

Також Бессент відкинув звинувачення в тому, що адміністрація Трампа нібито розпорядилася обмежити роботу супутникової мережі Starlink, яку українські військові, зокрема, використовують для протидії російським безпілотникам.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні необхідно враховувати, що адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі частіше озвучує позиції, які збігаються з інтересами Кремля. Таку оцінку висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" і директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.



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