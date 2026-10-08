Трамп поскаржився, що йому не дадуть Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, однак висловив сумнів, що отримає нагороду. Його нова заява прозвучала напередодні оголошення лауреата премії 2026 року.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що з радістю отримав би цьогорічну Нобелівську премію миру.

"Не знаю, яким буде їхнє рішення. У них така репутація: вони, мабуть, не присуджують нагороду таким людям, як я", — сказав Трамп.

Глава Білого дому не вперше говорить про свої претензії на Нобелівську премію миру. Після повернення до Білого дому у 2025 році він неодноразово заявляв, що його дипломатичні зусилля заслуговують на міжнародне визнання. Трамп стверджує, що після початку другого президентського терміну втрутився у вісім міжнародних конфліктів і нібито допоміг їх врегулювати. Однак Трамп не зміг виконати свою головну обіцянку швидко закінчити війну Росії проти України. Крім того, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану переросла у тривалий конфлікт і вплинула на світові енергетичні ринки.

Коли оголосять лауреата Нобелівської премії миру

Норвезький Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру 2026 року 9 жовтня в Осло. Цього року комітет отримав 287 номінацій — 208 кандидатів серед людей і 79 організацій. Офіційний список претендентів залишається закритим.

Серед кандидатів, про яких публічно говорять напередодні оголошення, згадуються Папа Римський, Міжнародний кримінальний суд та спеціальний доповідач ООН з питань палестинських територій.