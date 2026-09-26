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Трамп поставив Зеленському та Путіну одне завдання: до якого періоду має настати мир

Президент США знову заявив, що розраховує на прямий діалог Києва та Москви та сподівається на угоду вже до настання суворої зими

26 вересня 2026, 18:38
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп знову закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна домовитися про завершення війни. Американський лідер заявив журналістам, що очікує від обох президентів готовності до переговорів та пошуку компромісу.

Трамп поставив Зеленському та Путіну одне завдання: до якого періоду має настати мир

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Знаєте, чого хочу від Зеленського? Щоб він домовився. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився із Зеленським", — сказав Дональд Трамп.

За словами президента США, прямий діалог двох лідерів залишається необхідною умовою для просування до завершення бойових дій. Трамп заявив, що неодноразово обговорював ситуацію із Зеленським і розраховує, що зрештою сторони зможуть дійти згоди.

Американський президент також пов'язав можливі дипломатичні домовленості із наближенням зими. Він висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть укласти угоду в найближчому майбутньому, бажано ще до настання найхолоднішого періоду.

Заява Трампа пролунала на тлі активізації американських дипломатичних зусиль навколо війни. В останні тижні Вашингтон обговорює з Києвом та Москвою можливі кроки щодо зниження інтенсивності бойових дій, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

При цьому публічні заяви сторін поки що не свідчать про досягнення повноцінної домовленості щодо припинення вогню. Київ продовжує наполягати на необхідності реального дипломатичного процесу, тоді як бойові дії та взаємні удари продовжуються.

Трамп раніше також заявляв, що хотів би досягти завершення війни в Україні. На початку зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку український президент наголосив на необхідності закінчити війну якнайшвидше, до зими, а Трамп погодився з цим пріоритетом.

Таким чином, Вашингтон продовжує робити ставку на переговорний шлях, проте ключовим питанням залишається готовність Москви та Києва узгодити конкретні умови припинення бойових дій.

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