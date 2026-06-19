Президент США Дональд Трамп опинився в центрі уваги через незручний момент під час урочистої церемонії нагородження у Білому домі. Під час вручення найвищої військової відзнаки країни — Медалі Пошани — американський лідер зіткнувся з несподіваною проблемою, намагаючись закріпити нагороду на шиї ветерана війни в Афганістані, майора Ніколаса Докері.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався під час офіційної церемонії в присутності військових, посадовців та гостей заходу. На відеозаписі, який поширили американські ЗМІ, видно, як Трамп протягом кількох десятків секунд безуспішно намагається застебнути блакитну стрічку, на якій кріпиться Медаль Пошани. Після низки невдалих спроб президент був змушений знайти інший спосіб завершити процедуру нагородження та зав’язав стрічку вузлом.

Президент Дональд Трамп надягає на шию військового Медаль Пошани. Фото: скріншот





Попри те, що на відео видно активне спілкування президента з військовим, зрозуміти, про що саме йшлося, неможливо через відсутність звукового супроводу. Після завершення церемонії в залі пролунали поодинокі смішки, адже незручний момент не залишився непоміченим присутніми.

Президент Дональд Трамп надягає на шию військового Медаль Пошани. Фото: скріншот





Попри курйозний епізод, увага церемонії була зосереджена на подвигу самого військового. Ніколас Докері є уродженцем штату Індіана та має значний бойовий досвід служби у спеціальних підрозділах армії США. Відзнаку він отримав за героїчні дії під час бойової місії в афганській провінції Капіса у 2012 році.

Під час нападу бойовиків "Талібану" на район проведення важливих переговорів Докері неодноразово ризикував власним життям, щоб урятувати своїх побратимів. Зокрема, він закрив собою військового від вибуху гранати, евакуював двох бійців із зони активного вогню та надав допомогу солдату, який перебував без ознак життя, фактично повернувши його до свідомості завдяки реанімаційним заходам.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичний аналітик Юрій Богданов в ефірі "Київ24" висловив думку, що Володимир Путін може погодитися на реальні переговори лише за умови, коли продовження війни стане для нього більш ризикованим, ніж її припинення. За його словами, ключовим фактором залишається зміна балансу сил і підвищення вартості затяжного конфлікту для Росії.