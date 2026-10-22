Трамп припустив, що назве Путіна «гуманістом»: що спричинило новий скандал

Президент США Дональд Трамп припустив, що Володимира Путіна можна назвати "гуманістом" після звільнення американця Стівена Хаббарда, який перебував у російському ув'язненні. Про це повідомляє CBS News. При цьому американський лідер наголосив, що не хотів би давати особисті оцінки російському диктатору.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом для обговорення стали слова спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа, який 21 жовтня привселюдно звернувся до Путіна з несподіваним компліментом. Дипломат заявив, що вважає главу Кремля гуманістом, чим спровокував хвилю обурення серед американських політиків.

Журналісти запитали Трампа, чи він поділяє таку оцінку. Президент відповів, що в конкретному випадку з огляду на звільнення Хаббарда, який, за його словами, вважав, що проведе решту життя у в'язниці, подібна характеристика може бути доречною. Однак поширювати її на Путіна загалом він не став.

Заява Віткоффа викликала різку реакцію навіть серед представників Республіканської партії. Сенатор Том Тілліс закликав спецпосланця поцікавитися думкою сімей українських дітей, викрадених та вбитих внаслідок дій Росії. Інший республіканець, сенатор Джон Корнін, нагадав, що Путін, за його оцінкою, є холоднокровним убивцею.

На захист дипломата виступив віце-президент США Джей Ді Венс. Він заявив, що завдання Уіткоффа – вести переговори і добиватися конкретних результатів, а позитивна оцінка людини, яка звільнила американського заручника, сама по собі не повинна стати приводом для нападок.

Таким чином, звільнення одного громадянина США несподівано перетворилося на привід для політичної суперечки у Вашингтоні. Дискусія навколо слів Віткоффа знову оголила розбіжності всередині американської адміністрації щодо підходу до Москви та дипломатичних контактів із Путіним.

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