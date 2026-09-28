Трамп розкрив деталі розмови із Зеленським: у чому звинуватив Україну

Адміністрація Білого дому висловлює стійке занепокоєння через далекобійну стратегію Сил оборони України, яка спрямована на руйнування паливно-енергетичного комплексу всередині Російської Федерації. На думку американського керівництва, транскордонні нальоти українських безпілотників на об'єкти нафтової промисловості вже переросли рамки локального конфлікту.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп під час свого публічного виступу відверто розповів про залаштунки дипломатичних переговорів із Києвом та озвучив свої вимоги.

"Головна проблема в тому, що в Росії підривають НПЗ, і це не зовсім проблема Близького Сходу, — констатував лідер Сполучених Штатів, аналізуючи чинники, які розхитують стабільність глобальних фінансових та сировинних ринків. Характеризуючи природу цих ударів, глава Білого дому додав: — Це швидше проблема Росії, що Україна і Росія зчепилися, і Україна активно підриває дизельні НПЗ в Росії".

Аби не допустити подальшого хаосу на міжнародних біржах та стрибка цін на пальне в західних країнах, Трамп вирішив особисто втрутитися в планування українських далекобійних операцій, виставивши Офісу Президента чітку умову.

"Я відкрито сказав Зеленському: "Вам треба трохи пригальмувати з ударами по НПЗ", — поділився Дональд Трамп подробицями своєї бесіди з українським колегою. Повідомляючи про реакцію Києва на таке прохання, американський президент підсумував: — Він відповів мені: "Ну, ми, мабуть, так і зробимо". І це правильно, ні, бо ми зараз спільно створюємо серйозну світову проблему".

Попри намагання Вашингтона захистити світову економіку від коливань, українські військові аналітики неодноразово наголошували, що знищення російських нафтобаз та заводів є критично важливим для знекровлення армії агресора, оскільки саме нафтові доходи фінансують воєнну машину Кремля, а дефіцит дизеля безпосередньо гальмує ворожу логістику на передовій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що останні дипломатичні ініціативи Дональда Трампа щодо Росії можуть створювати політичні переваги для Кремля. Зокрема, він критично оцінив ідею тристоронніх контактів за участю Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, а також можливе запрошення російського президента на саміт G20 у Маямі.