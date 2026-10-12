Трамп розлютований ударами України по НПЗ РФ: у США розкрили несподівані умови енергоперемир'я

Енергетичне перемир'я між Україною та Росією, про яке заявив президент США Дональд Трамп, може передбачати поетапну відмову від ударів по критичній інфраструктурі. Спочатку сторони мають припинити атаки на нафтопереробні заводи, а наступним кроком може стати припинення ударів по електростанціях та енергомережах. Про це повідомив неназваний представник Білого дому у коментарі Axios.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського чиновника, саме припинення атак на НПЗ може стати відправною точкою для подальших домовленостей. Якщо цей етап вдасться реалізувати, Вашингтон розраховує перейти до обговорення захисту інших енергетичних об'єктів.

Однак у Києві вважають такий підхід неоднозначним. Україна має в своєму розпорядженні один нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, який неодноразово зазнавав російських ударів і досі не зміг повноцінно відновити роботу. Росія, у свою чергу, має в своєму розпорядженні цілу низку нафтопереробних підприємств, що забезпечують паливом, у тому числі її військову інфраструктуру.

"Ми імпортуємо дизельне паливо та бензин. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", — заявив український урядовець.

Представник адміністрації Трампа у відповідь зазначив, що російська сторона розглядає можливість припинення атак. При цьому остаточна готовність Москви до таких домовленостей поки що залишається під питанням.

Окрема напруга викликає реакція американського президента на українські удари по російським НПЗ. За інформацією Axios, представник Білого дому стверджує, що ці атаки сильніше відбиваються на відносинах Трампа з Володимиром Зеленським, ніж безпосередньо на Росії.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає допомогу США як належне", – заявив чиновник.

Таким чином, енергетичне перемир'я може стати не лише спробою захистити інфраструктуру, а й новим джерелом розбіжностей між Києвом та Вашингтоном.

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