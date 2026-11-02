Трамп шокував заявою про Маска на тлі паніки через ризик втрати контролю над Конгресом: детаілі

Президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності може помилувати американського мільярдера Ілона Маска та його найближчих помічників. Такий сценарій він пов’язав із можливим переходом контролю над Конгресом до Демократичної партії після проміжних виборів. На думку Трампа, у такому разі демократи можуть ініціювати розслідування щодо підприємця та його команди. Про це американський лідер сказав в інтерв’ю для подкасту Pod Force One.

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Трамп заперечив, що демократи можуть націоналізувати компанію Маска SpaceX. Водночас він наголосив, що готовий захистити бізнесмена та його соратників, якщо вони опиняться під прицілом парламентських розслідувань.

Серед тих, кого може стосуватися такий захист, президент згадав Едварда Корістіна. Він працював над урядовою ініціативою DOGE, яку пов’язували з Маском і яка мала на меті скорочення державних програм.

Коли ведучий запитав Трампа, чи готовий той застосувати превентивне помилування, президент відповів ствердно. "Я б це зробив, якби було потрібно, звичайно", — заявив він, додавши, що не вагався б перед ухваленням такого рішення.

Пояснюючи свою позицію, Трамп згадав Джо Байдена, який наприкінці свого президентства помилував сина Гантера та кількох інших осіб. Тодішній президент пояснював це побоюваннями, що вони можуть стати об’єктами політичного переслідування з боку нової адміністрації.

"Саме так вчинив Байден. Він помилував усіх", — прокоментував Трамп дії свого попередника.

Ілон Маск активно підтримував Республіканську партію під час передвиборчої кампанії та спрямував сотні мільйонів доларів на підтримку її кандидатів.

Портал "Коментарі" вже писав, що перспектива особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним залишається невизначеною. Політолог Володимир Фесенко скептично оцінює можливість таких переговорів і вважає, що Кремль наразі не демонструє готовності домовлятися про припинення війни на рівні лідерів.