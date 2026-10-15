Трамп таємно готує найстрашніший удар по машині Путіна: озвучено гучний інсайд про наслідки

Російська економіка може зіткнутися з дедалі серйознішими проблемами через втрату ринків збуту та тиск на енергетичний сектор. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи політику президента США Дональда Трампа щодо Росії. За оцінкою експерта, попри суперечливі заяви американського лідера та його спроби домовитися з Кремлем, економічні наслідки американських рішень можуть виявитися болючими для Москви.

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Загородній вважає, що Вашингтон традиційно прагнув не допустити розпаду Росії, однак нинішня політика США водночас створює для російської економіки додаткові труднощі. Особливе значення має можливе скорочення можливостей Кремля продавати нафту та інші енергоресурси на міжнародних ринках.

"У Трампа є давнє бажання США зберігати Росію, щоб вона не розвалилася. Але саме Трамп своєю політикою фактично руйнує її, викидаючи з ринків збуту, де тільки можливо", — заявив політтехнолог.

Окремо експерт звернув увагу на удари по російській цифровій інфраструктурі. На його думку, поряд із нафтопереробними підприємствами такі об’єкти можуть бути вразливими елементами системи, від якої залежить функціонування російської держави та фінансового сектору.

"Ми побачили дві ланки Росії, на які можна впливати, — це нафтопереробка і дата-центри. Україна над цим працює", — зазначив Загородній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність рішучих дій міжнародних партнерів після масованої російської атаки ударними безпілотниками. За його словами, від початку попередньої доби до 9:00 наступного ранку Росія застосувала понад 850 "шахедів". Глава держави закликав США та інших союзників забезпечити стабільну підтримку України й чітко визначити свою позицію щодо війни.