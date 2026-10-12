Трамп тисне на Київ через удари по російським НПЗ: що ризикує втратити Україна

Адміністрація Дональда Трампа намагається домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, використовуючи як важіль тиску критично важливу військову допомогу. Як повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників, Вашингтон пригрозив обмежити обмін розвідданими з Києвом та зупинити механізм PURL, через який європейські країни закуповують американське озброєння для ЗСУ.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, американські представники зв'язувалися з Києвом та європейськими столицями у суботу та неділю. Їхньою метою було домогтися припинення атак на російську енергетичну інфраструктуру. Серед співрозмовників американської сторони, як стверджує FT, був військовий радник президента України Павло Паліса, який раніше командував 93 окремою механізованою бригадою.

Один із європейських чиновників підтвердив масштаб дипломатичного тиску, заявивши, що представники США дзвонили українській стороні та партнерам по всій Європі. Білий дім цю інформацію не підтвердив та не прокоментував.

Однак подальші події виявилися несподіваними. У неділю Дональд Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social, що Росія та Україна нібито домовилися негайно припинити удари по енергетичних об'єктах один одного.

При цьому, за даними FT, у Києві про таку домовленість могли не знати. Високопоставлений представник оточення Володимира Зеленського розповів виданню, що на момент публікації заяви українські ремонтні бригади усували наслідки російських ударів, відновлюючи електропостачання та подачу води у столиці.

Ця ситуація ставить під питання як зміст гаданого енергетичного перемир'я, а й механізм його узгодження. Якщо Вашингтон справді пов'язує припинення українських атак з доступом до розвідданих та американської зброї, тиск на Київ може суттєво ускладнити відносини України з ключовим партнером.

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