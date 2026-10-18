Трамп уже не приховує справжніх намірів щодо України: що стоїть за скасуванням санкцій проти РФ

Американський лідер Дональд Трамп приголомшив рішенням щодо скасування санкцій проти РФ. І хоча поки це обмежені поступки, однак, як зазначив президент України Володимир Зеленський, далі будуть нові угоди. Чому змінилися погляди Трампа — від нібито підтримки України до співпраці з РФ?

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Публіцист та журналіст Віталій Портников зазначив, що з Трампом взагалі нічого не відбувається. Він, на думку експерта, абсолютно послідовний у своїх поглядах.

Портников зазначив, що порівнювати те, що Трамп в інтерв’ю говорив про Зеленського, про Україну, про кількість населення в Росії, про кількість населення в Україні з тим, що він говорив Зеленському в Овальному кабінеті під час їхньої першої сварки, то це одні й ті ж речі.

“Те ж саме він говорив по суті в лютому 2022 року, коли в день нападу Росії на Україну назвав Путіна генієм. Тобто насправді його погляди взагалі не змінюються”, — наголосив експерт.

За його словами, Трамп погодився на закон Грема з умовою, що там буде включений Іран. Тобто, пояснив Портников, президент США вирішив, що зможе використовувати закон Грема в боротьбі з Іраном і що зможе за допомогою закону Грема шантажувати ті країни, які йому не подобаються.

“У цьому плані конгресмени, демократи, які виступали проти цього закону і казали, що він не буде спрямований проти Росії, та її енергетичних спонсорів, а буде використовуватися Трампом виключно для його власних потреб, були абсолютно праві”, — зауважив експерт.

Портников наголосив: говорили, що Трамп не зможе хоча б скасовувати санкції, які були запроваджені раніше. Але, зазначив Портников, виходить, що може. І закон 2022 року, і закон Грема не дозволяє США купувати російську нафту і російські нафтопродукти, однак Трамп спокійно домовляється з Путіним про поставки, уточнив експерт.

За його словами, бувають ситуації, коли під тиском обставин Трамп змушений відступати від тих поглядів, які насправді має.

“А насправді він є абсолютно затятим прихильником Путіна. Як багато людей з Мага є затятими прихильниками Трампа. І що б не робив Трамп, їм це подобається. Вони це виправдовують”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який подарунок Трамп готує Путіну.