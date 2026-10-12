Трамп вимагає зупинити удари по НПЗ Росії: чи може Київ втратити підтримку США

Відносини України та США можуть зіткнутися з новим серйозним випробуванням через умови так званого енергетичного перемир'я. Президент США Дональд Трамп закликає Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, тоді як Володимир Зеленський наголошує: Україна готова відмовитися від таких атак лише у разі аналогічних дій з боку Росії.

США. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, Трамп несподівано оголосив про домовленість про енергетичне перемир'я між Москвою та Києвом. Проте, українська сторона продовжує вказувати на російські удари по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, Зеленський нагадав про атаку на теплоелектроцентраль у Харкові.

Напруженість посилилася після того, як Трамп розкритикував Зеленського і запропонував йому розглянути можливість звільнення з посади президента. Додатковим джерелом розбіжностей стала угода Вашингтона та Москви щодо експорту російського дизельного палива. За даними джерел Bloomberg, після укладання домовленості українські переговорники перервали контакти з американськими представниками Майамі.

На зустрічі американська делегація, до якої входили Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткофф, нагадала про постачання Україні озброєння та розвідувальної інформації. Деякі співрозмовники видання сприйняли ці заяви як сигнал про можливе обмеження підтримки, якщо Київ продовжить завдавати ударів по російським НПЗ.

Для України подібний сценарій особливо небезпечний через залежність від американських боєприпасів та розвідданих. Окрему тривогу викликає нестача перехоплювачів для систем Patriot, необхідні боротьби з балістичними ракетами. При цьому європейські партнери не можуть повністю замінити всі американські постачання.

Водночас, українські далекобійні удари створюють тиск на російський паливний ринок, змушуючи Москву підтримувати нафтові компанії та коригувати експортну політику. Росія вже частково пом'якшила обмеження на експорт дизеля, дозволивши постачання до 500 тисяч метричних тонн на міжнародні ринки.

Незважаючи на заяви про перемир'я, російські атаки продовжуються. За словами Зеленського, за тиждень Росія завдала понад 200 ударів по об'єктах виробництва та передачі електроенергії, а також 17 атак по газовій та нафтовій інфраструктурі.

Головне питання тепер полягає в тому, чи перетвориться енергетичне перемир'я на реальний механізм зниження ударів, чи стане новим джерелом тиску на Київ. Для України ціна конфлікту з Вашингтоном може бути особливо високою на тлі підготовки до зими.

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