Трамп влаштував істерику через Нобелівську премію миру: кому полетіли погрози

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру за 2026 рік. Виступаючи на мітингу в штаті Нью-Трамп, американський лідер обрушився з претензіями на Нобелівський комітет та Норвегію, заявивши, що відмова від нагороди завдала шкоди їхній репутації. Про це пише The Guardian.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Сполучені Штати Америки у моїй особі – як вашого президента – мали отримати Нобелівську премію миру, але не отримали її", — заявив Трамп.

Він назвав рішення "незмивною плямою" на репутації Норвегії, а представників комітету звинуватив у ідеологічній упередженості.

Американський президент також пригрозив, що не забуде події. За його словами, премія нібито втратила авторитет через рішення присудити її людині, яку він сам не знає. Трамп назвав лауреата "загадковою особистістю" та заявив, що про нього ніхто не чув.

Обґрунтовуючи свої претензії, глава Білого дому перерахував конфлікти, які, на його думку, йому вдалося врегулювати або запобігти. Він заявив, що дозволив вісім війн, і порівняв свої зусилля з багаторічними спробами інших світових лідерів досягти угод.

Крім того, Трамп повідомив, що розраховує найближчим часом досягти врегулювання ще двох конфліктів – між Іраном та його противниками, а також між Росією та Україною. Він також приписав собі запобігання появі у Тегерана ядерної зброї і заявив, що врятував більше життів, ніж будь-хто в історії.

Різка реакція президента показує, наскільки важливим йому залишається питання міжнародного визнання власних дипломатичних досягнень. При цьому заяви Трампа про кількість врегульованих конфліктів та запобіганих війнам є його власною оцінкою.

У своїй промові американський лідер не обмежився виразом розчарування, а фактично попередив Норвегію про наслідки рішення, яке вважає несправедливим. Його виступ знову привернув увагу до того, як Трамп оцінює свою роль у світовій політиці та ставлення міжнародних інституцій до його президентства.

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