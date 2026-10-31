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Трамп заговорив про швидке завершення війни в Україні: коли можуть підписати мирну угоду

Президент США заявив про наближення домовленостей між Києвом і Москвою та натякнув на можливий прорив під час саміту G20

31 жовтня 2026, 17:25
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Кравцев Сергей

Війна Росії проти України нібито наближається до завершення, а сторони мають хороші шанси домовитися про врегулювання конфлікту. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю програмі The Benny Show, повідомляє РБК-Україна.

Трамп заговорив про швидке завершення війни в Україні: коли можуть підписати мирну угоду

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського лідера, переговорний процес досяг етапу, коли укладення відповідної угоди може стати реальністю. Трамп наголосив, що раніше не робив настільки оптимістичних заяв щодо перспектив завершення війни.

Він також згадав про глибоку особисту неприязнь між українським і російським лідерами, яка, на його думку, ускладнює пошук компромісу. Попри це, президент США вважає, що шанси на врегулювання конфлікту залишаються високими.

Окрему увагу Трамп приділив майбутньому саміту G20, який має відбутися в грудні в його резиденції в Доралі. Саме цей захід може стати майданчиком для важливих домовленостей щодо припинення війни. Раніше з'являлися припущення, що Україна та Росія можуть підписати мирну угоду в межах саміту.

Крім того, американський президент згадав про можливість мирних домовленостей з Іраном, які, за його словами, також опрацьовуються.

"Ми опрацьовуємо багато угод. Дуже багато угод", — підсумував Трамп.

Водночас він не повідомив, про які саме документи йдеться, хто братиме участь у їх підписанні та чи погодили сторони конкретні умови завершення війни. Офіційного підтвердження готовності України та Росії підписати мирну угоду під час саміту наразі в наведеній заяві немає.

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