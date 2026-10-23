logo_ukra

BTC/USD

81766

ETH/USD

2401.91

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп захотів назвати Атлантичний океан своїм ім'ям: що відповіли у Google
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп захотів назвати Атлантичний океан своїм ім'ям: що відповіли у Google

Американський лідер розповів, як запропонував главі Google Сундар Пічаї змінити назву океану на картах. Але навіть президентський статус не допоміг переконати компанію

23 жовтня 2026, 07:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп хотів домогтися перейменування Атлантичного океану на свою честь чи на честь Америки, проте керівництво Google не підтримало цієї ідеї. Про незвичайну розмову з генеральним директором компанії Сундаром Піча Трамп розповів на мітингу в Південній Кароліні. Про це повідомляє The Guardian.

Трамп захотів назвати Атлантичний океан своїм ім'ям: що відповіли у Google

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського лідера, він особисто зателефонував Пічаї та поцікавився, чи зможе компанія реалізувати таку пропозицію. Однак глава Google, як стверджує Трамп, дав зрозуміти, що міняти назву океану не має наміру.

"Ні-ні-ні. Цього разу я цього не робитиму... Океани – це інше, сер. Вони омивають багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це", — переказав президент відповідь керівника компанії.

Трамп заявив, що позитивно ставиться до Атлантичного та Тихого океанів, але хотів би бачити на карті назву, пов'язану зі США. У результаті він повідомив, що готовий залишити звичну назву Атлантичного океану.

Інтерес до перейменування географічних об'єктів американський президент виявляв і раніше. Ще наприкінці серпня, підписуючи указ, пов'язані з озером Онтаріо, він міркував у тому, що після затоки і озера Америці потрібен свій океан.

При цьому перейменування океану — не питання, яке одна компанія може вирішити одноосібно. Географічні назви використовуються у міжнародних довідниках, картографічних системах та офіційних документах, які зміна може зачіпати інтереси багатьох держав.

The Guardian повідомила, що звернулася до Google за коментарем щодо оповідання Трампа.

Історія стала черговим прикладом того, як американський президент прагне пов'язати географічні та політичні символи зі своїм ім'ям чи США. Але у випадку з Атлантичним океаном, судячи з розповіді самого Трампа, ініціатива не отримала підтримки Google.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп змінює тон щодо Путіна перед виборами: розкрито головний розрахунок Білого дому.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/oct/22/trump-atlantic-ocean-rename-google
Теги:

Новини

Всі новини