Трамп затіяв небезпечну гру з Україною на користь Путіна: генерал ошелешив звинуваченням

Президент США Дональд Трамп своїми рішеннями послаблює оборонні можливості України та посилює тиск на Київ, щоб схилити українську владу до територіальних поступок Москві. Таку думку висловив колишній генерал-лейтенант армії США Бен Годжес в інтерв’ю Euronews.

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За оцінкою військового, позиція нинішньої американської адміністрації щодо України була зрозумілою ще на початку її роботи. Він поставив під сумнів готовність Вашингтону послідовно підтримувати Київ і заявив, що дії Трампа не стали для нього несподіванкою.

"Він ніколи не збирався підтримувати Україну та збирався стати на бік Росії, всі ознаки цього були з самого початку. Я не довіряю чесності цієї адміністрації щодо того, що вони роблять з Росією для України чи проти неї. Те, що він зробив з Україною, було цілком передбачуваним", — заявив Годжес.

На думку колишнього генерала, Вашингтон прагне домогтися завершення війни на умовах, які дозволять Росії зберегти захоплені українські території. Він пов’язав такий підхід із заявами держсекретаря США Марко Рубіо, який, за словами Годжеса, ще на початку роботи адміністрації говорив про необхідність територіальних поступок з боку України.

"Це було метою адміністрації із самого початку, коли державний секретар США Рубіо заявив у перші тижні перебування на посаді, що Україні доведеться відмовитися від частини території, щоб припинити війну, ніби це була угода з нерухомістю на Мангеттені", — наголосив ексгенерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яку потенційну мирну угоду з Росією потрібно буде винести на всеукраїнський референдум. За його словами, українці мають самі вирішувати питання, які можуть передбачати територіальні поступки та вплинути на майбутнє держави.