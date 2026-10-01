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Трамп заявив, що Зеленський відмовився від американських боєприпасів

Володимир Зеленський відмовився від деяких американських боєприпасів через відсутність необхідних платформ.

1 жовтня 2026, 20:35
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський свого часу відмовився від деяких "потужних" американських боєприпасів. За словами Трампа, причиною стала відсутність в України необхідних платформ для їхнього застосування.

Трамп заявив, що Зеленський відмовився від американських боєприпасів

Трамп заявив, що Зеленський відмовився від американських боєприпасів

Дональд Трамп в інтерв’ю TIME заявив, що Україна нібито відмовилася від боєприпасів "середнього та вище середнього класу", які, за його словами, мають значну потужність. Однак американський президент не уточнив, про які саме типи озброєння йдеться.

"У нас є боєприпаси середнього та вище середнього класу, які дуже потужні, сильніші, ніж будь-коли раніше. Є боєприпаси, які президент Зеленський не захотів приймати. Він не став їх приймати, тому що у нього не було літаків і всього необхідного для використання цих боєприпасів", – сказав Трамп.

Трамп також запевнив, що Сполучені Штати не мають критичного дефіциту боєприпасів. Разом з тим, лідер Білого дому визнав, що американські запаси скоротилися, але пов’язав це передусім із масштабними поставками Україні під час президентства Джо Байдена.

Зауважимо, що під час другого президентства Дональда Трампа підходи США до виділення військової допомоги Україні кардинально змінилися. На відміну від попередньої адміністрації, яка регулярно випускала пакети озброєнь, адміністрація Трампа фактично припинила таку практику й зосередилася на виконанні вже схвалених Конгресом довгострокових зобов'язань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США готують перемир’я України та РФ: що відомо про зустріч Трампа, Зеленського і Путіна.



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