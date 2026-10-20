Трамп здивував заявою про Росію та Китай: Зеленському запропонували передати переговори іншим

Президент США Дональд Трамп виступив із неоднозначними заявами про війну в Україні, оцінивши позицію Росії та Китаю як стриману і поставивши під сумнів здатність Володимира Зеленського досягти вигідної мирної угоди. Про це 19 жовтня повідомили в Clash Report, який транслював слова американського лідера.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, голова КНР Сі Цзіньпін діяв щодо України "дуже справедливо" і не втручався в ситуацію тією мірою, якою міг би. Аналогічну оцінку президент США дав Росії, заявивши, що Москва також не використала всіх своїх можливостей.

"Вони не виявили навіть близько того, на що були здатні. Вони знають, що я це ціную", – сказав Трамп.

Окремо американський президент висловився про Володимира Зеленського, заявивши, що той мав завершити війну значно раніше. На думку Трампа, якби український лідер наслідував його поради, Київ міг би отримати більш вигідні умови угоди.

"Можливо, Зеленському настав час доручити переговори комусь іншому", — заявив президент США.

Він додав, що не вважає українського лідера зацікавленим у припиненні війни.

Трамп також відреагував на слова Зеленського про те, що деякі учасники конфлікту опинилися "на неправильному боці історії". Американський президент нагадав про масштабну допомогу Вашингтону Україні і запитав, що США отримали натомість.

Крім того, Трамп розповів про виступ жінки, яка, за його словами, звинувачує Зеленського у загибелі та важких каліцтвах українських військовослужбовців. Ім'я цієї жінки президент не назвав, обмежившись твердженням, що вона відома і їй загрожує ув'язнення.

Заяви Трампа прозвучали на тлі дискусій про можливі умови припинення війни. При цьому конкретних нових домовленостей між Києвом, Москвою та Вашингтоном американський президент у наведених висловлюваннях не оголосив.

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